Festa Provinciale Aseop, divertimento e beneficenza a Monteobizzo di Pavullo

Appuntamento da non perdere a Monteobizzo di Pavullo nel Frignano, da venerdì 11 a lunedì 14 agosto con la Festa Provinciale di Aseop - Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatica OdV, organizzata da Aseop con il Patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Pavullo nel Frignano.

Tutte le sere saranno attivi stand gastronomici (anche senza glutine) e pizzeria a partire dalle ore 19.00, oltre a intrattenimenti per bambini, gonfiabili e spettacoli musicali per tutti i gusti a partire dalle ore 21.30, senza dimenticare i tornei di biliardino, padel e beach volley.

In particolare, venerdì 11 agosto l'intrattenimento musicale sarà a cura dei Settesotto, mentre sabato 12 ci sarà il concerto di Paolo Belli e la sua band. Domenica 13 Radio Stella live con Andrea Barbi come presentatore, con ospiti d'onore come Ivan Cattaneo, Rockets, jo Squillo e Sandy Marton. Per finire, lunedì 14 agosto Abba Dream Tribute Band.

Sarà l’occasione perfetta per divertirsi facendo del bene: il ricavato dell’iniziativa, infatti, sarà destinato a sostegno dei progetti associativi di Aseop.