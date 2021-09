Volontariato in festa a Medolla, stande e musica a Villa Raisi-Ghirardini

Si terrà nello splendido giardino di Villa Raisi-Ghirardini a Villafranca di Medolla la Festa del Volontariato, in programma domenica 12 settembre, a cura della Consulta del Volontariato, cui aderiscono le diverse associazioni con le rispettive progettualità, in collaborazione con Comune di Medolla e Centro culturale comunale.

Un’intera giornata, nel rispetto delle normative anti-Covid, durante la quale non solo la comunità medollese potrà ringraziare per il prezioso servizio che quotidianamente i volontari delle varie associazioni prestano negli ambiti più diversi, ma anche un’opportunità per quanti, soprattutto i più giovani, volessero avere tutte le informazioni necessarie su come diventare volontari, in base al tempo a disposizione e ai propri interessi. Si comincia alle ore 10,15 con la celebrazione della Santa Messa del volontario alla Chiesa di Villafranca, mentre a partire dalle 15 apriranno i gazebo delle associazioni e lo stand con bevande e gnocco fritto.

Alle 17 via alla parte musicale, con il canto delle voci bianche del “Coro Aurora” diretto dal maestro Luca Buzzavi e l’Ensemble Augusta diretta dal maestro Lucio Carpani. In caso di maltempo, mentre i cori si esibiranno comunque in chiesa a Medolla, sempre a partire dalle ore 17, il resto della manifestazione verrà annullata.

