Spilamberto, il ricco programma della 151° Fiera di San Giovanni

Torna a Spilamberto, dal 22 al 25 giugno, la Fiera di San Giovanni per celebrare i suoi 151 anni. Sarà un’edizione speciale, ricca di eventi ed iniziative che come sempre coinvolgeranno l’intera comunità: il Comune, la Consorteria ABTM ed il Museo, le associazioni ed i commercianti che lavoreranno insieme per costruire un bellissimo programma.

Per la festa del Patrono, la città sarà animata dal tradizionale mercato fieristico ambulante, stand espositivi con tipicità enogastronomiche e artigianato, musica, spettacoli, luna park e tanto altro ancora. Gli stand espositivi apriranno tutti i giorni alle 18, salvo nella giornata di domenica, quando saranno aperti anche al mattino dalle ore 10. La festa proseguirà fino a mezzanotte nella giornata di giovedì e domenica, e fino all'1 gli altri giorni.

Il programma completo è consultabile sul sito dedicato, a questo link.