Arriva il "Figli dei Fiori Party" per sostenere la comunità di accoglienza minori Fiori di Loto

Indirizzo non disponibile

Ci sarà anche Avis tra le associazioni della Consulta di Spilamberto promotrice del “Figli dei Fiori party” in programma sabato 23 marzo dalle 20 al Circolo ARCI di Spilamberto.

Una festa per tutte le generazioni all’insegna del divertimento in pista con la dance music a partire dal beat degli anni 60/70, per proseguire con gli 80/90 fino al 2000. Alla consolle Max Gavioli, mitico dj del Kiwi di Piumazzo, insieme alla coppia Monta e Davide di SAFAMMIA?.

Per immergersi completamente nell’atmosfera di quegli anni, è gradito un abbigliamento a tema.

L’ingresso, a 10 euro dagli 11 ai 13 anni e 15 euro dai 14 anni in su, comprende musica, gadget, lounge buffet con prodotti tipici e stuzzicheria, bevande escluse. L’intero ricavato andrà a favore della ristrutturazione del giardino estivo della comunità famigliare di accoglienza minori “Fiori di Loto”. E’ necessaria la prenotazione sul sito della Consulta Associazioni Spilamberto consultassociazionispilamberto.com