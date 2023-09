Fiorano. Trekking cittadino alla scoperta di curiosità storiche sull’8 settembre 1943

Dopo gli eventi previsti per l’8 settembre, quale coda alla importante ricorrenza fioranese domenica 10 settembre alle 10.00 è prevista un’altra bellissima iniziativa organizzata in collaborazione con l’ intitolata “La Festa Strozzata - Quell'8 settembre 1943 a Fiorano Modenese…” presso piazza Ciro Menotti.

In piena Seconda Guerra Mondiale, la tradizionale Sagra dell’8 settembre si celebrò? In che modalità? L'annuncio dell'armistizio, arrivato in serata, condizionò lo svolgimento della Sagra? Quali eventi interessarono Fiorano nei primi giorni dell'occupazione nazista? Come cambiò da lì in avanti la vita del paese? A 80 anni da quegli eventi, Daniel Degli Esposti e Paola Gemelli proveranno a rispondere a queste e a altre domande in un trekking urbano con narrazione storica nel centro cittadino. Inoltre Cristina Ravazzini leggerà documenti storici e diverse testimonianze.

La durata dell’iniziativa, che è libera e gratuita ed è organizzata insieme all’associazione Allacciati le Storie, sarà di circa 2 ore. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Cultura (recapiti: 0536/833412 oppure cultura@fiorano.it).