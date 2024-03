Con Francesco Costa e il suo libro "Frontiera" un viaggio on the road nel Nuovo Mondo

C'è una storia che ascoltiamo da un po' di tempo, e descrive la più grande superpotenza del pianeta come in balìa di un irrimediabile declino. In realtà gli Stati Uniti d'America stanno attraversando un momento affascinante e contraddittorio, poco compreso e per certi versi unico nella loro vicenda nazionale; lo spiega il vicedirettore del giornale online «il Post» Francesco Costa che - dopo un successo editoriale, un podcast ormai cult e l'esordio televisivo - torna in libreria con il libro "Frontiera" (Mondadori) e lo presenta al pubblico del Forum domenica 17 marzo alle 17.30.

Costa accompagna pubblico e lettori in un viaggio on the road nel Nuovo Mondo: l'aria che si respira oltreoceano è elettrica, le tensioni razziali si sono inasprite e c'è un ex presidente che ha cercato di restare al potere dopo la sconfitta, che deve rispondere di oltre 90 gravi capi d'accusa e che nonostante questo è venerato da un'agguerrita minoranza della popolazione. Eppure sta succedendo anche altro: gli Stati Uniti hanno ampliato la forza lavoro, stanno riducendo le diseguaglianze, hanno innescato una rinascita industriale, hanno approvato il più grande investimento di sempre contro il cambiamento climatico. Com'è possibile che queste cose accadano contemporaneamente, nello stesso posto? La risposta è nell'esplorazione di un paese che trova sempre il modo di mostrarci le prove generali di quello che vedremo dalle nostre parti, nel bene e nel male.

L'autore

Francesco Costa (1984) è nato a Catania, vive a Milano ed è giornalista e vicedirettore del giornale online «il Post». Esperto di politica statunitense e più volte inviato sul campo, dal 2015 cura il progetto giornalistico «Da Costa a Costa», composto da una newsletter e da un canale su YouTube. È stato autore e volto della miniserie televisiva «The American Way» per DAZN. Dal 2021 conduce il podcast giornaliero «Morning», una rassegna stampa commentata che ha raccolto quattro premi agli Italian Podcast Awards. Nel 2022 ha vinto il Premiolino, uno fra i più antichi e importanti riconoscimenti giornalistici italiani. Con Mondadori ha pubblicato Questa è l'America (2020), Una storia americana (2021) e California (2022).