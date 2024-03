Tributo a Frank Sinatra al "Più spazio libero" di Castelnuovo

Dopo sei mesi dal debutto e dal tour in Romania, il quartetto composto da Mauro Pellegrini alla voce, Roberto Guerra alle tastiere, Giovanni Manzini al basso e Francesco Zanarelli alla batteria, ripropone lo splendido repertorio delle songs di Frank Sinatra arricchito da nuovi brani Bossanova. Un'ora e mezza di programma in un locale nato per dare spazio alle emozioni e dove si può gustare un buon piatto mentre si ascolta musica.

L'appuntamento è il 28 aprile alle 21.30 al locale Più spazio libero di Castelnuovo Rangone. E' consigliata la prenotazione (059 8725192 – 331 3934258).