Spilamberto, Vignola e Castelvetro: alla scoperta dei borghi delle Terre di Castelli con Free Walking Tour

Continua (e si allarga) la collaborazione tra Free Walking Tour Modena e Lovely Emilia Tour, alla scoperta dei Borghi del nostro territorio. Questa volta la rassegna, patrocinata dall’Unione Terre di Castelli, abbraccia l’intero territorio con visite guidate, degustazioni ed ingressi esclusivi a palazzi storici per i borghi di Spilamberto, Vignola e Castelvetro.

La prima visita in programma sarà al borgo di Vignola e Palazzo Boncompagni, che si affaccia su Piazza dei Contrari. Al suo interno, troviamo la scala a chiocciola del Barozzi, detto il Vignola, con una guida che vi racconterà la storia della prima scala elicoidale autoportante al mondo e curiosi aneddoti sulla storia di questo illustre architetto vignolese. L'appuntamento è per sabato 19 settembre e sabato 24 ottobre, con ritrovo alle ore 15.00 in Piazza dei Contrari, presso il portico dell'ingresso alla Rocca. La durata della visita è di 1.30h circa

Sarà poi il turno di Spilamberto, con il suo Torrione medievale, un tempo punto di difesa strategico per tutto il territorio, oggi scrigno che custodisce la sede dell’Ordine del Nocino Modenese. Verrete qui accolti dalle rappresentanti dell'Ordine per apprenderne l'arte, i sapori ed i segreti. L'appuntamento è per sabato 26 settembre e sabato 7 novembre, con ritrovo alle ore 15.00 in Piazzale Rangoni, ingresso della Rocca. 1.30h

Per ultimo ci si sposterà sulle colline del Grasparossa, per una visita al borgo di Castelvetro. Le visite sono un'occasione unica per scoprire insieme il fascino del borgo con i primi colori dell'autunno ed essere accolti dal conduttore di un'acetaia famigliare locale per scoprire i segreti dell'oro nero modenese. L'appuntamento è per sabato 10 ottobre e sabato 14 novembre con ritrovo alle ore 17.00 dal Palazzo Comunale, sotto il portico incrocio Cialdini.

Le visite della rassegna “I Gioielli del Borgo: itinerari diffusi tra eccellenze artistiche ed eno-gastronomiche nelle Terre dei Castelli” hanno una durata stimata di 1 ora e 30 minuti circa. Il costo del biglietto per ogni visita è di 14€, nel caso si volesse partecipare a tutti e tre gli eventi però, il costo complessivo sarebbe eccezionalmente 36€.

Info e prenotazioni a info@samesametravels.com oppure chiamare il 3351627175. Biglietti disponibili sul sito di Free Walking Tour Italia.