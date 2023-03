"Freud e il mondo che cambia", Bolognini e Nicoli presentano il loro libro a Castelfranco

Mercoledì 22 marzo alle ore 21 presso la biblioteca comunale Lea Garofalo di Castelfranco Emilia (MO) Stefano Bolognini e Luca Nicoli presentano il loro ultimo libro Freud e il mondo che cambia. Psicoanalisi del presente e dei suoi guai edito da Enrico Damiani Editore nell’ambito della rassegna Tra le pieghe dell’ombra a cura di Luca Nicoli e Stefano Tugnoli.

Nel libro gli autori conversano focalizzandosi sul rapporto tra la psicoanalisi contemporanea, più attenta oggi alla relazione emotiva che si instaura nella coppia analitica, e i disagi contemporanei, incentrati sulle fragilità narcisistiche e sulla diffidenza nel rapporto con l’altro.

I due analisti riflettono sulla genesi della sofferenza mentale, e sui modi in cui la psicoterapia analitica si offre come chiave di lettura e insieme come cura. E allargano lo sguardo a temi di triste attualità come la guerra, i totalitarismi e la sostenibilità ecologica della civiltà umana. Restituendo a una delle grandi rivoluzioni del XX secolo un ruolo centrale nell’indagine intorno all’uomo e al suo sofferto ed entusiasmante stare al mondo.

Ingresso libero e gratuito. Per informazioni: 059.959376, bibliotecacomunale@comune.castelfrancoemilia.mo.it.

Stefano Bolognini è membro ordinario con funzioni di training della Società Psicoanalitica Italiana. È stato Presidente della Società Psicoanalitica Italiana e della International Psychoanalytical Association. Con Bollati Boringhieri ha pubblicato L’empatia psicoanalitica (2002) e Passaggi segreti (2008), oltre alle raccolte di racconti Come vento, Come onda (1999) e Lo Zen e l’arte di non sapere cosa dire (2010). Con Raffaello Cortina ha pubblicato il recente Flussi vitali tra Sé e Non-Sé (2019). Vive e lavora a Bologna.

Luca Nicoli è membro ordinario della Società Psicoanalitica Italiana. Con Foschi ha pubblicato Amare senza perdersi (2009), L’arte di arrabbiarsi (2012) e Il sogno (2014). È coautore con Antonino Ferro del saggio Pensieri di uno psicoanalista irriverente (Cortina, 2017). È appena uscito il suo romanzo Dottore, ho una Tulip nella testa (Youcanprint, 2022). Vive e lavora a Modena.