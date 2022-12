Fuori dal centro/al dettaglio, gli scatti di Francesco Fantoni alla Civica 15a

Civica 15a (via Roncaglia 15, 335.171.6732) presenta, ad ingresso libero nei suoi spazi, una mostra fotografica dal titolo Fuori dal centro/al dettaglio, con scatti di Francesco Fantoni. Il percorso - definito da 999 fotografie - inaugura domenica 11 dicembre alle ore 11 e rimane visitabile fino al 6 gennaio.

Da molto tempo Francesco Fantoni, architetto e creativo a tutto tondo, produce ogni genere di artefatti che deliziano i suoi estimatori su Facebook. Fotografie, albi illustrati, cianotipie su carta e su stoffa, serigrafie, scatoline dal contenuto fiabesco e oggetti a profusione. Lo studio di Francesco è una disordinata Wunderkammer di piccoli e grandi capolavori mai esposti al pubblico, benché ne abbia sempre generosamente fatto dono agli amici. Ora ha finalmente accettato di mostrare dal vivo qualcosa del suo arsenale creativo. In questa occasione ha modo di sorprendere di nuovo il visitatore con elaborazioni stupefacenti, creazioni ad hoc ricavate dalle 999 fotografie scattate nei quartieri modenesi durante la pandemia Covid 19. La sua cifra è la delicatezza dei contenuti e dei supporti materiali. Scorre sotterranea e costante, però, la vena ironica di svelamento e denuncia che stuzzica, coinvolge e fa riflettere.

"Alla fine di Gennaio 2021 ho cominciato a camminare per la mia città. In giorni difficili, quando anche fare una semplice passeggiata sembrava diventare un'impresa ai limiti della legge, sentivo un desiderio forte, un bisogno quasi corporeo, di andare a rivedere e a riconquistare lo spazio pubblico e i luoghi dove abito – racconta Francesco Fantoni, fotografo. L'ho fatto portando con me una macchina fotografica – prosegue Fantoni - Questo non è un lavoro di ricerca, perché non c'era nulla che stessi cercando veramente. È piuttosto un'opera di ritrovamento, guidata dal caso, dalla curiosità e da un camminare al tempo stesso metodico e disordinato, dal percorrere senza un progetto le strade intorno al centro della città lasciandosi portare in ogni luogo, anche, e soprattutto, in quelle strade apparentemente prive di qualsiasi motivo di attenzione. Ho trovato molte cose in questo viaggio, cose che sapevo e cose che non immaginavo nemmeno. Ho visto strade e cortili, segni di vita sparsi e sfilacciati, strati di piccole storie minime scritte nella palladiana davanti a un ingresso, nei nani da giardino, nelle fontanelle in cemento a forma di conchiglia, in cancelli e recinzioni, nelle altalene abbandonate di bambini ormai adulti. Ho visto la povertà delle telecamere e delle aree videosorvegliate, ma anche tavoli da ping-pong condominiali, e piccoli salotti all'aperto, improvvisati con quattro sedie da giardino e un tavolino di plastica per giocare a carte. Piccole storie di vita insomma, spesso rare e inaspettate. Questo viaggio è fatto di 500 chilometri camminati consumando due paia di scarpe Adidas Handball Spezial, e di 999 fotografie".

INFORMAZIONI Fuori dal centro/al dettaglio (MOSTRA) dall’11 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 Orari: dalle 17 alle 19, mercoledì, giovedì, venerdì – dalle 16.30 alle 19.30 sabato info: Tel.335.171.6732 ingresso libero