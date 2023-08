Ludopatia e teatro, grande spettacolo in scena a Carpi

Dialoghi, richieste di aiuto, monologhi - tutti tratti da storie vere - per affrontare il delicato tema della dipendenza dal gioco d’azzardo. Presso il Parco Berlinguer di Carpi - nell’ambito della rassegna “Tutti giù nel Parco” – domenica 3 settembre va in scena alle 21 “All’alba vincerò”, uno spettacolo interpretato da Maria Antonietta Centoducati (che ha curato anche la drammaturgia, con la consulenza al testo di Matteo Iori e Enrico Malferrari) e Gianni Binelli, con musiche al pianoforte di Ovidio Bigi.

Il titolo altisonante evoca la celebre romanza dalla Turandot di Puccini; in scena, tra ironia e tragica realtà, si avvicendano storie vere di giocatori patologici. Sul palco gli attori portano storie di persone imprigionate nel gioco d’azzardo patologico, non solo i giocatori, ma anche le loro famiglie, spesso devastate da una malattia capace di inghiottire affetti e risorse. Alternando testimonianze forti e commoventi ad altre più leggere, lo spettacolo vuole affrontare un fenomeno, quello della dipendenza dal gioco, che in questi anni ha portato alla rovina persone e intere famiglie. In caso di maltempo lo spettacolo si sposta al Centro sociale Loris Guerzoni, via Genova 1.



L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto “Un Argine all’Azzardo”, avviato dall’Unione delle Terre d’Argine e Ausl di Modena per contenere le conseguenze dell’abuso del gioco in termini di salute delle persone, drammi famigliari e disastri economici e sociali.

Grazie al progetto sono numerosi i servizi messi a disposizione della cittadinanza per contrastare i rischi del gioco d’azzardo, a cui le famiglie dell’Unione possono accedere gratuitamente; tra questi il numero verde 800984224, gli sportelli di consulenza per il sovraindebitamento, gli sportelli di ascolto psicologico, i gruppi di sostegno settimanali per giocatori patologici e – ogni quindici giorni - quelli per i famigliari. Orari, indirizzi e informazioni sono reperibili dal sito www.unargineallazzardo.it.