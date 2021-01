Giorno della Memoria, quattro appuntamenti con la Fondazione Fossoli

Lettere e testimonianze dai Campi, voce e musica per ricordare la Shoah in diretta dal Campo di Fossoli, la proclamazione del Concorso per la migliore tesi di Dottorato in memoria di Arnoaldi Veli, e lo spettacolo "Parole d’inciampo": sono questi i quattro appuntamenti online promossi dalla Fondazione Fossoli di Carpi il 26 e 27 gennaio in occasione del Giorno della Memoria in ricordo delle vittime della Shoah.

Primo appuntamento, martedì 26 gennaio alle ore 11.30 in diretta sulla piattaforma GoTo Webinar, sarà quello con Voci da Fossoli, un incontro concepito per approfondire il tema delle lettere e testimonianze dai Campi. Relatori saranno Alberto Cavaglion, storico e docente all’Università di Firenze, e Filippo Biolé, avvocato genovese che racconterà in particolare il carteggio da Fossoli del prozio, il medico Bruno De Benedetti il quale, non avendo seguito i familiari oltre il confine svizzero, venne denunciato alle autorità nazi-fasciste, trasferito al Campo di Fossoli per poi essere deportato nel lager di Dachau, in cui trovò la morte. L’incontro rappresenterà anche l’occasione per annunciare a tutti la donazione alla Fondazione Fossoli del carteggio di Bruno De Benedetti, un insieme di documenti storici di assoluta rilevanza. Per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail a info@fondazionefossoli.it.

E per questo resisto. Voci e musiche per ricordare la Shoah è invece il titolo del secondo appuntamento, lo spettacolo che, riservato alle scuole delle Terre d’Argine, vedrà protagonisti Alessia Canducci e i Flexus, i quali si esibiranno mercoledì 27 gennaio alle ore 9.30 in diretta dal Campo di Fossoli. Iscrizione obbligatoria tramite e-mail a info@fondazionefossoli.it.



Alle ore 17.00, in diretta sulla pagina Facebook della Fondazione Fossoli sarà poi proclamato il vincitore del Premio tesi di Dottorato in memoria di Francesco Berti Arnoaldi Veli, primo Presidente della Fondazione, nel decennale del conferimento della cittadinanza onoraria della città di Carpi. Le iniziative per il Giorno della Memoria si concluderanno alla sera, alle ore 21.00, quando, sempre sulla pagina Facebook della Fondazione, andrà in scena, in diretta dall’ex Sinagoga di Carpi e in collaborazione con Circolo Primo Piano di Correggio, Questo vorrei dirvi. Parole d’inciampo, il reading musicale con Elisa Lolli e Gabriele Tesauri, al violoncello Alessio Tedeschi (spettacolo di Nove Teatro).



Commenta così le iniziative Pierluigi Castagnetti, Presidente della Fondazione Fossoli: “Il Giorno della Memoria ha sempre rappresentato, com’è ovvio, uno degli appuntamenti più sentiti dalla Fondazione Fossoli. Nell’anno particolare e drammatico appena trascorso abbiamo avuto modo di sperimentare la formula degli appuntamenti di approfondimento online, per continuare a rimanere in contatto con la comunità che ci segue. La grande partecipazione, l’interesse e anche l’affetto dimostrati da migliaia di persone ci hanno spinto a organizzare queste iniziative con la massima cura, senza lasciarci limitare dal perdurare dell’epidemia: seppur a distanza, gli incontri e gli spettacoli non saranno di minore qualità, e il fatto di trasmetterli in diretta sulle piattaforme web potrà consentire di prendervi parte a molte più persone. È evidente che tutti noi non vediamo l’ora di tornare a incontrare e discutere con i cittadini di persona, ma sino a che non sarà possibile non verrà mai meno quell’invito alla conoscenza e all’approfondimento che, unendo rigore storiografico e afflato civile, caratterizzano da sempre le proposte della Fondazione Fossoli. In tempi difficili, come sono quelli che stiamo vivendo, ancor più viva è la necessità di tenere accesa la fiamma della riflessione e della memoria di ciò che è stato, per progettare il futuro delle nostre comunità consci di quali sono i tragici rischi offerti dal catalogo degli abissi della storia”.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fondazionefossoli.org, la pagina Facebook e il profilo Instagram Fondazione Fossoli.