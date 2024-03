Giornate Fai di Primavera, apertura straordinaria del complesso Aedes Muratoriana

Sito nel cuore di Modena, nella piazzetta della Pomposa, il complesso denominato Aedes Muratoriana è stato la dimora di Ludovico Antonio Muratori (Vignola 1672-Modena 1750), già canonica della chiesa di S.Maria della Pomposa, di cui l'insigne studioso fu parroco dal 1716 fino alla morte, che ospita il suo sepolcro monumentale. Il sito sarà aperto evisitabile in occasione delle giornate FAI di Primavera sabato 23 e domenica 24 marzo.

La storia del complesso Aedes Muratoriana

Il Muratori fu bibliotecario e archivista della famiglia ducale, padre della storiografia italiana, figura di primo piano dell'intellettualità settecentesca capace di spaziare dalla storia all'epigrafia, dalla religione al diritto, dalle lettere alla politica. Nell'Aedes, al primo piano, hanno sede la Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi e Museo Muratoriano. Dopo vari passaggi di proprietà e concessioni d'uso disposte a seguito della soppressione della parrocchia di S.Maria della Pomposa (1774) nel 1932 la nuda proprietà venne ceduta al Comune di Modena dagli eredi Bagnesi Bellincini, riservando l'uso perpetuo dei locali al primo piano alla Deputazione di Storia Patria e al Museo Muratoriano che vi avevano trovato sede nell'anno precedente. I locali a piano terra annessi alla chiesa erano stati lasciati nel 1842 dalla marchesa Carlotta Tacoli alla Confraternita di San Sebastiano, che si era trasferita nella chiesa nel 1749 e che ancora oggi si prende cura di parte dei locali del complesso.

Il semplice prospetto esterno si presenta con mattoni faccia-vista e finestre con scuri in legno. Caratteristico il volume dell'ex cucina (ora studio) sovrastante l'elegante porticato di ingresso con il pozzo direttamente collegato alla stessa mediante un condotto in muratura che serviva per il passaggio del secchio. L'attuale suggestivo giardino delimitato da una cancellata in ferro e da porzioni dell'originario muro di cinta nel Settecento occupava un'area molto più ampia. All'interno, dalla seconda sala, suddivisa in due da un arco ribassato ornato da eleganti decori in stucco con al centro lo stemma del Muratori, una porticina consentiva allo studioso di accedere direttamente al coretto della chiesa. Il restauro del 2015 ha messo in luce due importanti ritrovamenti. Nella camera da letto del Muratori, nel muro di controfacciata della chiesa di origini medievali, è emersa una porzione di affresco del XIV secolo raffigurante il volto di un santo mentre è riapparso un calco della Tabula alimentaria di Veleia (XVIII secolo) ,oggetto di studi del Muratori e di cui si era persa traccia in quanto nascosta da un pannello che ricopriva l'intera parete.

Cosa si scoprirà in occasione delle giornate FAI

Le giornate saranno l'occasione sia per scoprire l'affascinante storia delle "Deputazioni di Storia Patria", istituzioni culturali sorte nell'800 per promuovere gli studi storici relativi ai territori degli stati italiani pre-unitari, sia per visitare quella che è stata l'unica casa-museo esistente in città fino alla recente apertura del MEF. Verrà descritta l'attività della Deputazione Storia Patria per le Antiche Province Modenesi che ha qui la sua sede esplicando ancora oggi la propria attività all'interno dei confini degli ex stati austroestensi con una intensa produzione bibliografica. Visiteremo l'abitazione del Muratori, la Biblioteca settecentesca nella quale sono custodite le edizioni delle sue opere, alcuni autografi e la corrispondenza che intrattenne con importanti personaggi del suo tempo quali filosofi e scienziati del calibro di Newton e Leibnitz. Oltre a mobili e oggetti personali, vedremo ritratti dello studioso, documentazione dell'attività sacerdotale e interessanti vedute dei luoghi della sua vita. Al termine della visita, sarà possibile accedere liberamente alla Chiesa e conoscere la storia della confraternita che se ne prende cura.

Le visite guidate, della durata di 40 minuti l'una, sono a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico e Linguistico Muratori San Carlo di Modena e del Liceo Scientifico Tassoni di Modena.