Gran Premio con auto a Pedali: aperte le iscrizioni per la prima tappa di Maranello

A Maranello, presso l’area adiacente alle Scuole medie in via Claudia, si terrà sabato 17 e domenica 18 giugno la prima tappa della decima edizione del Gran Premio con auto a Pedali Emilia -Romagna, organizzato da Ideas4U di Maja Argenziano con la collaborazione di AICS c.p. Modena e col patrocinio e sostegno del Comune di Maranello. Sponsor della tappa di Maranello sono BPER BANCA, COOP ALLEANZA 3.0. Sponsor tecnico è Fondazione Casa di Enzo Ferrari – Museo.

“Siamo giunti ad un traguardo importante e continueremo a portare avanti questa manifestazione, perché si tratta di un evento che piace moltissimo ai bambini e ragazzi e in generale alle famiglie. Ci dicono anche che sia una manifestazione avvincente come i GP più appassionanti della storia. Questo anno abbiamo un ricco calendario di date e una delle tappe sarà addirittura presso l’Autodromo di Imola”, sottolinea Maja Argenziano.

I partecipanti dai 3 ai 15 anni, sia maschi che femmine, si sfideranno in prove su tempo e saranno divisi in batterie a seconda dell’età. Le monoposto a pedali (di formato diverso a seconda dell’età) saranno disponibili in loco e durante la manifestazione verranno consegnati patenti, gadget e trofei e premi per i vincitori delle finali.

Si partirà sabato pomeriggio dalle 16.30 alle 21.00 circa con le prove, la consegna del kit di iscrizione e il gioco libero gratuito, mentre domenica dopo il taglio del nastro col Sindaco Luigi Zironi e il Presidente di AICS c.p. Modena Sandro Zoboli si disputeranno le gare dalla prima mattina con le categorie BABY e JUNIOR 1; nel pomeriggio ci saranno invece i JUNIOR 2 e i BIG. Durante entrambe le giornate sarà possibile anche semplicemente fare giri di prova, negli orari indicati sul sito.

Per partecipare occorre compilare il form di iscrizione sul sito www.gpautoapedali.it/TAPPADIMARANELLO. Sarà possibile iscriversi anche il giorno della iniziativa, solo se saranno rimasti posti disponibili. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di casco da bicicletta e abbigliamento sportivo. Sul sito della manifestazione sono disponibili tutte le informazioni utili alla partecipazione. Le prossime date saranno: 12 e 13 agosto a Cesenatico, 9 e 10 settembre a Bologna, 23 e 24 settembre a Imola e poi ci sarà una finalissima a Modena, in data da definirsi. Sono già aperte le iscrizioni per qualsiasi tappa.