Un Grande Spettacolo Musicale nel Capodanno di Fiorano Modenese

A Fiorano Modenese il Capodanno in piazza si festeggia al teatro Astoria con il “Grande Spettacolo Musicale” del gruppo Blue Dolls che andrà in scena per concludere l’anno il 31 dicembre alle 21.00. Sulle note dello swing italiano si aspetterà la mezzanotte, per trascorrere un Capodanno diverso dal solito con brindisi finale.

Lo spettacolo, organizzato dall’associazione “Quelli del ’29” in collaborazione con l’Amministrazione comunale, è un frizzante revival di tutte le più popolari canzoni italiane, cantate in trio, dagli anni ‘30 agli anni ’80. Il Trio Lescano, il Quartetto Cetra, Renato Carosone, Paolo Conte, Fred Buscaglione: sono solo alcuni dei grandi interpreti e autori riproposti dalle Blue Dolls e riarrangiati nella peculiare sonorità a tre voci che è cifra stilistica del trio sin dagli esordi.

Il repertorio comprende classici intramontabili come Maramao perché sei morto, Ma le gambe, Baciami piccina, Pippo non lo sa, Però mi vuole bene, Bartali, Guarda che luna e tanti altri. Presentazioni, coreografie e gag rendono lo show molto più di un semplice concerto, anche grazie al talento delle tre cantanti, forti di una formazione professionale nell’ambito del canto, della danza e della recitazione.

Un emozionante, divertente, appassionato viaggio in un’Italia raccontata attraverso la musica, i personaggi e gli artisti che hanno contribuito a renderla celebre in tutto il mondo, per salutare il 2023 tra musica, divertimento… e brindisi finale!

I biglietti sono disponibili in prevendita online su vivaticket o acquistabili negli orari di apertura della biglietteria presso il teatro Astoria. Per info: 366 3206544 o 0536 1704001.

E per chi vuole fare il “giro del mondo” attraverso il presepe, domenica 31 dicembre dalle 10:00 alle 12.30 e dalle 15:00 alle 19:00, il Museo del Presepe etnico di via Pio Donati a Spezzano è aperto per visitare gli oltre 800 presepi esposti, provenienti da tutti i continenti. Ingresso libero e gratuito.