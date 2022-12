Grandezze & Meraviglie. Presentazione del calendario Coop Bilanciai 2023 e inaugurazione mostra fotografica

Venerdì 16 dicembre Grandezze & Meraviglie vi propone due appuntamenti da non perdere. Alle 17.30, presso lo Spazio F, la Fondazione di Modena ospiterà la presentazione del calendario 2023 realizzato dalla Soc. Coop Bilanciai in onore dei 25 anni di Grandezze & Meraviglie – Festival Musicale Estense. A seguire, alle 18.30, presso la sede in Via Ganaceto 42, G&M inaugura la mostra fotografica “Musica infinita 1998 - ∞”, a cura di Giorgio Giliberti, i cui scatti ripercorrono la storia recente del Festival.

Interverranno l’Assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi, il Presidente della Soc. Coop Bilanciai Enrico Messori e il Direttore Artistico del Festival Enrico Bellei. Interventi musicali di Paola Ventrella, tiorba, e Riccardo Castagnetti, clavicembalo. A seguire si offrirà un rinfresco.

Grandezze & Meraviglie, Festival Musicale Estense, taglia il traguardo del quarto di secolo dalla sua fondazione, nel 1998 a Modena. Nel corso di 25 anni ha portato i suoi eventi in oltre 50 luoghi di Modena, Sassuolo, Vignola, altre località della provincia e Ferrara. Questa connotazione territoriale, l'alto profilo dei musicisti chiamati a esibirsi, l'attenzione alla ricerca musicologica e la ricercata simbiosi tra repertorio e luogo d'esecuzione sono i tratti distintivi di Grandezze & Meraviglie, che in oltre cinquecento concerti ha raccontato mille anni di storia della musica, spaziando dal Medioevo all'Ottocento.