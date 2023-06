Hatha Yoga nei parchi di Modena, al via la Open Week

Manca poco all'Open Week di Hatha Yoga, che si terrà al parco Amendola e ai Giardini Ducali di Modena dal 7 al 9 giugno.

L’Hatha Yoga è probabilmente la forma di yoga più conosciuta in occidente, e permette fin da subito al praticante di riscoprire il proprio corpo, aumentando la flessibilità, la forza muscolare, amplificando lo stato generale di salute. Oltre agli effetti fisici conosciuti da molti, esistono molti altri effetti benefici che possono essere risvegliati attraverso le tante posture (Asana) che verranno spiegate nel dettaglio durante il percorso e praticate sotto la guida esperta e attenta degli insegnanti. Le informazioni dell’antica tradizione dell’Hatha Yoga verranno fornite in modo graduale, lezione dopo lezione per aiutare il praticante a raggiungere uno stato di totale armonia: a livello fisico, psichico, mentale e spirituale.

E' possibile prenotarsi per una o più lezioni gratuite tramite i seguenti contatti: +393314591312 (whatsapp o telegram), info@taracentroyoga.it. Telegram: https://bit.ly/3MbzIcG. Direttamente tramite il Messenger di Facebook o in DM su Instagram. È necessaria la prenotazione ai contatti indicati in calce indicando nome, cognome e dando un contatto mail o telefono. E' consigliabile portare il proprio tappetino o in assenza richiederlo al momento della prenotazione.

In caso di pioggia le lezioni si terranno negli stessi orari presso il Centro Yoga in via Irma Marchiani 3 (Modena Est), previa comunicazione tramite i contatti: Gruppo Telegram, Facebook/Instagram.

Di seguito gli orari e i luoghi:

Parco Amendola: Mercoledì: 19.00-20.00;

Giardini Ducali: Giovedì: 19.00-20.00;

Parco Amendola: Venerdì: 13.00-14.00;

Ritrovo:

Parco Amendola: Parcheggio lato via Amendola vicino all'ex bar bollicine

Giardini Ducali: Giostra Lollipop dal lato dell'ingresso di Corso Cavour