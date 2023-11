“Holodomor 1932-1933”, un incontro sulla storia ucraina

Domenica 26 marzo 2023 alle ore 16:00 presso la polisportiva Sacca, in via Paltrinelli 80 a Modena, si terrà una conferenza dal titolo “Holodomor 1932-1933” organizzata dalle associazioni ucraine modenesi “La Fenice” e “ Leleka odv".

L'evento rappresenta un'importante occasione per riflettere sulla tragedia dell’Holodomor, uno degli episodi più bui della storia ucraina durate la dominazione sovietica, in occasione del suo anniversario. Il racconto sarà accompagnato dal prezioso contributo della Dott.ssa Giulia Maria Isabella Lami, docente di Storia dei paesi slavi e Storia dell’Europa orientale presso l’Università degli studi di Milano.

“Diffondere consapevolezza su questa buia vicenda è fondamentale in una fase in cui, mentre l’esercito russo tenta sul campo di strappare al popolo ucraino la sua terra, la propaganda del regime di Putin è impegnata in un’opera di falsificazione che mira a sottrarre all’Ucraina la sua storia. Coltivare la memoria dell'Holodomor è necessario affinché quelle vittime non siano dimenticate, affinché il loro sacrificio continui ad essere una testimonianza degli orrori di cui è stato capace il comunismo russo” queste le parole degli organizzatori.