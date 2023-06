Maranello, continuano gli incontri sul Giappone al Mabic

Alla biblioteca Mabic di Maranello, continuano gli incontri a cura di Floriano Terrano intitolati Furusato ?? - Paese natio, Viaggio nel Giappone rurale.

Venerdì 16 giugno alle ore 21.00, in Piazzetta Nelson Mandela (esterno MABIC) si terrà l'incontro dal titolo "Onsen. Le terme giapponesi". Venerdì 21 luglio alle ore 21.00, in Piazzetta Nelson Mandela (esterno MABIC), sarà invece il turno di "Nihonshu to cha. Sakè e tè, bevande della tradizione giapponese". Sabato 16 settembre infine, alle ore 17.30, all'interno della MABIC si terrà "Matsuri. Le feste della tradizione giapponese".

Quest’anno, in aggiunta all’ultimo incontro al Mabic come evento finale dell’intera rassegna, ci sarà la mostra fotografica dal titolo “Sakura tra Giappone ed Emilia Romagna” in collaborazione con il Circolo Fotografico BLOW UP di Maranello. Chiuderà la rassegna un concerto di canzoni popolari giapponesi della soprano Tomomi Ezoe (????).

MABIC - Maranello Biblioteca Cultura, Via Vittorio Veneto, 5, 41053, Maranello (MO).