Alla Soneek Room si parla di Beatles e Radiohead, appuntamento con la musica a Fiorano

Tornano gli incontri gratuiti di approfondimento musicale alla Soneek Room di Casa Corsini (via Statale, 83) realizzati con il sostegno del Comune di Fiorano Modenese.

Lunedì 30 gennaio alle ore 21.00 il focus è sull’evoluzione di stile e nei contenuti di Beatles e Radiohead, dai primi ed energici lavori al periodo sperimentale, fino ad una rinnovata ma più consapevole semplicità, comunque piena di stratificazioni. Grazie alla preziosa raccolta di vinili di Max Teneggi al quale è dedicata la Fonoteca, ci sarà la possibilità di immergersi e discutere di musica con due giovani moderatori, Elio Carosone e Bianca Giugni Leoni. L’appuntamento è a ingresso libero e gratuito al piano terra della struttura, sita a Spezzano di Fiorano.

Massimiliano “Max” Teneggi (1966-2010), al quale è dedicata la fonoteca fioranese, è stata una delle figure di riferimento per la scena musicale giovanile modenese dagli anni ’80 agli anni 2000. Conduttore radiofonico per l’emittente fioranese Antenna Uno Rockstation e dj nei più importanti locali alternativi della provincia (Pakko, Mascotte, Albert Hall, Oasis solo per citare i principali), con le sue proposte musicali Max ha letteralmente educato tantissimi appassionati. E’ stato un precursore nella scoperta di stili innovativi, dalla new wave al post punk, dal rock all’elettronica, dal revival della psichedelica all’hip hop. I suoi programmi radiofonici e le serate con le sue selezioni hanno scritto pagine fondamentali nella storia della cultura modenese più di tendenza.