Lotta alla violenza sulle donne, un incontro a 10 anni dalla Convenzione di Istanbul

Qual è lo stato di attuazione della Convenzione di Istanbul, il trattato internazionale per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, a dieci anni dalla sua ratifica in Italia?

A proporre un bilancio, tra criticità e prospettive future, è la Casa delle donne di Modena con l’incontro in programma mercoledì 22 marzo, alle 10, aperto a tutti gli interessati. All’incontro interviene Simona Lanzoni, vicepresidente del Grevio, il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica che fa capo al Consiglio d’Europa. Il Gruppo ha il compito di monitorare l’applicazione della Convenzione di Istanbul in tutti i Paesi che l’hanno ratificata. L’incontro sarà introdotto da Grazia Baracchi, assessora alle Pari opportunità del Comune di Modena e coordinato da Giovanna Zanolini, presidente della Casa delle donne di Modena.

La Convenzione è un trattato internazionale approvato dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011 e aperto alla firma a Istanbul, si tratta del primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza che interviene anche nell’ambito della violenza domestica che colpisce non solo le donne ma anche i bambini e gli anziani. La Convenzione è stata firmata da 45 Paesi, primo tra i quali la Turchia che nel 2021 ha deciso, però, di uscirne. In Italia la Convenzione è stata ratificata il 27 giugno 2013.

L’appuntamento fa parte del programma “8 marzo tutto l’anno!”, promosso in occasione della Giornata internazionale della donna dal Comune di Modena e dal Tavolo comunale delle associazioni per le pari opportunità e la non discriminazione.