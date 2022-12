Cerchio di armonia e rituali di passaggio. meditazione sull'amore e bagno di gong a Modena

Venerdì 23 dicembre alle ore 19.30 presso I Laboratori del Faro a Modena, si terrà un evento speciale dal titolo "Cerchio di armonia e rituali di passaggio. meditazione sull'amore e bagno di gong", con l'insegnante Manuela Monari.

"Un evento alle porte del Natale pensato per rendere il transito nel nuovo anno ricco di consapevolezza e di entusiasmo verso il cambiamento e la trasformazione.

Cosa faremo? Cominceremo con alcuni momenti in cerchio per conoscerci e connetterci. Proseguiremo con la Meditazione sull’amore e il Chakra del Cuore. I rituali di contatto interiore ci aiuteranno a esplorare lo spazio più intimo di noi. Le vibrazioni potenti del Gong porteranno alla luce pensieri ed emozioni per ciò che sono e che vogliono comunicarci. Per finire, uno scambio simbolico di doni e abbracci. Piccolo buffet da condividere.

Una serata passata a celebrare la magia dell’inverno, cova ardita di nuovi ideali e sogni. Del tempo trascorso nello scambio empatico, per vedere ciò che c’è da vedere. Per sentire ciò che c’è da sentire. Per lasciare andare ciò che vuole essere ceduto. E illuminare, ciò che dobbiamo ancora mettere a fuoco".