"Un campionato di libertà", il Giorno della Memoria a Castelfranco prende il via con una mostra

Nell’ambito delle iniziative organizzate in occasione del Giorno della Memoria 2024 l’Amministrazione comunale promuove una serie di eventi con l’obiettivo di sensibilizzare e riflettere sulla storia dell’Europa, nel suo collegamento con la contemporaneità. Ad aprire la rassegna è stata l’inaugurazione, giovedì 18 gennaio, della mostra “Un campionato di libertà”, curata da Marco Ferrero e Simone Ferrarini, alla Biblioteca comunale Lea Garofalo.

La mostra è dedicata al campionato di calcio “Alta Italia” del 1944, nato come una delle ultime forme di propaganda fascista attraverso lo sport, ma ben presto trasformatosi in una manifestazione di libertà e moto emotivo verso il ritorno alla normalità. Sarà visitabile fino al 17 febbraio: il lunedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 19.00, dal martedì al venerdì, 9.00-13.00 e 14.30-19.00 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30.

“Lo sport è, da sempre, uno straordinario strumento utile a trasmettere valori e, come in questo caso, raccontare storie che servono a comprendere e a conoscere momenti storici sempre più lontani nel tempo. È per questo che, ancora una volta, grazie allo sport e al calcio, vogliamo proporre alla nostra comunità il racconto di un periodo terribile della nostra storia, quello del nazi-fascismo, associato a storie che, con tante difficoltà, si trasformano in manifestazioni di libertà e moto emotivo verso il ritorno alla normalità. L'invito che faremo nel prossimo mese è rivolto alle ragazze e ai ragazzi delle scuole del nostro territorio e delle associazioni sportive di Castelfranco Emilia, per chiedere loro di visitare questa importante mostra per la cui realizzazione ringrazio MòBetter Footbal, partner prezioso per questa e tante altre iniziative” commenta l’Assessore alla Cultura e allo Sport Leonardo Pastore.

“Per non dimenticare cosa sia stata la Shoah e i milioni di vittime che produsse abbiamo deciso quest’anno di trasformare un luogo di Cultura come la nostra biblioteca in uno spazio espositivo in cui cittadini, studenti e studentesse e docenti delle scuole possono approfondire temi importanti attraverso una specifica chiave di lettura, che in questo caso è rappresentata dallo sport” - commenta l’Assessora alla Memoria Rita Barbieri.

Nelle giornate di venerdì 26 gennaio, alle ore 18.00 e di sabato 10 febbraio, alle ore 10.30 si effettueranno due speciali visite guidate in collaborazione con MòBetter Football. E’ possibile inoltre programmare visite guidate per scolaresche e gruppi contattando il Servizio Cultura del Comune di Castelfranco Emilia.