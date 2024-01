Il Giorno della Memoria a Fiorano Modenese

Il Comune di Fiorano Modenese ricorda la “Giornata della Memoria", anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, con due iniziative.

Sabato 27 gennaio alle ore 17, presso la Sala delle Vedute del castello di Spezzano, il Circolo Culturale Artemisia presenta "Donne contro il mostro" testimonianze femminili della Shoah 1946/1948, recital di Rita Turrini. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. Luciana Nissim, Giuliana Tedeschi, Liana Millu e Wanda Jakubowska hanno vinto la battaglia contro il “mostro” prima per la sopravvivenza e poi per la vita. Con parole e immagini condividono l'orrore di Auschwitz e dimostrano che trovare la forza di esprimerlo è il passo necessario per tornare a vivere da donne, non solo liberate, ma finalmente libere. Letture di Elena Turrini, Sonia Turrini e Giulia Capra con intermezzi musicali di GypsinDuo (Claudio Ughetti e Gio Stefani).

Domenica 28 gennaio, il Centro Culturale di Via Vittorio Veneto a Fiorano propone un concerto con il Maestro Gen Llukaci al violino e il Maestro Claudio Ughetti alla fisarmonica, che presentano, tra le altre, musiche Yiddish e di Goran Bregovic. L’iniziativa, nell’ambito della rassegna “Concerti al Centro” è a cura del Comitato Fiorano in Festa, col patrocinio del Comune di Fiorano Modenese.