Giorno della Memoria, gli eventi in programma a Maranello

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Maranello

Maranello celebra il 27 Gennaio, Giorno della Memoria, anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, con una serie di iniziative rivolte a tutta la cittadinanza. Si parte martedì 23 gennaio al Centro Giovani con “Parole Nuove”: dalle 16.30 alle 17.30 un laboratorio di scrittura poetica aperto a ragazzi e ragazze. Domenica 28 gennaio alla Sala Scaramelli il Pranzo della Memoria organizzato da ANPI Maranello in collaborazione con le sezioni ANPI del Distretto Ceramico e Terre dei Castelli. Giovedì 1 febbraio all’Auditorium Enzo Ferrari “La Memoria al cinema”: alle ore 21 la proiezione gratuita del film “Wonder: White Bird”, la storia di una giovane ragazza ebrea nascosta da un ragazzo e dalla sua famiglia nella Francia occupata dai nazisti durante la seconda guerra mondiale. Alla Biblioteca Mabic “Libri per non dimenticare” con proposte e suggerimenti di lettura.