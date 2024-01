"L'altro di troppo", a Castelnuovo una conferenza in musica per il Giorno della Memoria

Una conferenza in musica per ricordare il dramma e le vittime dell’Olocausto. Castelnuovo Rangone celebra il Giorno della Memoria con un evento all’auditorium Bavieri.

Venerdì 26 gennaio alle 20.30 nello spazio di piazza Brodolini va in scena “L’altro di troppo – Il monito della Shoah. I semi e la percezione del male nei genocidi di ieri e di oggi”, iniziativa condotta da Marcello Targi, che vedrà gli interventi della storica Giulia Dodi e – in collegamento video – Francesca Panozzo del Museo Ebraico di Bologna. L’evento sarà arricchito dagli interventi della Klez Gang, che porterà sul palco musica klezmer, balcanica e dei paesi dell’est Europa.

“Anche quest’anno – afferma Stefano Solignani, assessore alla Cultura del Comune di Castelnuovo Rangone – commemoriamo le vittime dell’Olocausto. Partiamo proprio dalla Shoah per affrontare i tanti, troppi, genocidi accaduti nel mondo. Lo facciamo nel modo a noi più congeniale, con una conferenza in musica. Per non dimenticare”.

L’evento è ad accesso libero e gratuito.