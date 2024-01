Giornata della Memoria, le iniziative organizzate a Sassuolo

Sono partite lo scorso 20 gennaio le iniziative sassolesi per la ''Giornata della Memoria” in concomitanza con il 79° anniversario della liberazione del campo di Auschwitz per ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico dei deportati militari e politici nei campi nazisti.

Sabato 27 gennaio, si terrà la "Cerimonia pubblica e commemorazione delle vittime dei campi di sterminio e degli ex internati militari e civili", alla presenza delle Autorità cittadine e dei rappresentanti delle Associazioni d'Arma, dei Deportati, ex Internati e Combattenti e della Resistenza presso il parco delle Rimembranze, in viale XX Settembre, a partire dalle ore 10. A seguire, alle ore 10,45 circa, "Meditate che questo è stato": la consegna del Giardino dei Giusti a una classe prima presso il Liceo "A. F. Formiggini" in viale Bologna.

Alle ore 18,30, presso il circolo Alete Pagliani di via Monchio, poi, "C'era la neve lassù": la mostra del fumetto con le letture di brani e poesie, in compagnia degli autori Enrico Trebbi e Stefano Massari. Introducono Serafino Prudente e Ivana Taverni. A cura di Circolo A.Pagliani e CGIL-SPI. Le iniziative sono organizzate dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Liceo A.F.Formiggini, il Circolo Alete Pagliani e Cgil-Spi.