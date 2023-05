L’Intelligenza artificiale al BLA di Fiorano Modenese

Indirizzo non disponibile

“Intelligenza artificiale e creatività: utopie e distopie dell’AI” è il titolo del prossimo appuntamento al BLA, biblioteca ludoteca archivio, di Fiorano Modenese, in programma per mercoledì 31 maggio alle 18,30, nell'ambito de "Il mondo nuovo", la rassegna proposta dal Comune in collaborazione con l’Associazione Lumen.

L’incontro, condotto da Stefano Pio Zingaro del Dipartimento di Informatica dell’Università di Bologna, vuole affrontare un tema di stretta attualità con la massima semplicità e chiarezza. L’intelligenza artificiale nelle sue declinazioni attuali, i rischi, le opportunità, le opzioni culturali e creative, i possibili scenari futuri saranno proposti da un esperto della materia.

Stefano Pio Zingaro svolge attività di ricerca scientifica e didattica nel campo dell’intelligenza artificiale e del machine learning, concentrandosi sullo sviluppo di modelli predittivi per la prevenzione dell’abbandono scolastico. È autore di diverse pubblicazioni scientifiche internazionali nei campi dell’intelligenza artificiale e dell’ingegneria del software e su questi temi partecipa a numerosi progetti nazionali ed europei e organizza percorsi di apprendimento strutturati, seminari e conferenze.

Martedì 6 giugno alle 21 la rassegna "Il mondo nuovo" si chiude con Luca Lombroso, che presenta il suo libro “Attenti al Meteo - Tornado, alluvioni, grandine e saette” (Edizioni Artestampa, 2022). L’appuntamento, condotto dalla giornalista Laura Solieri, sarà in piazza Ciro Menotti nell’ambito di Sempre Maggio Fioranese 2023, in collaborazione con il Comitato Fiorano in festa.