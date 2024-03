Con la primavera ritorna l'International Street Food al parco Novi Sad

Dopo il successo di pubblico dell’edizioni precedenti, è ripartita l’VIII Edizione dell’International Street Food, organizzata da Alfredo Orofino, in collaborazione con LAPAM Confartigianato imprese di Modena-Reggio Emilia. Sarà a Modena, nel quarto week end di marzo da venerdì 22 a domenica 24, ad accogliere la 13° tappa di questo importante tour, che si svolgerà nel Parco Novi Sad (il venerdì dalle ore 18 alle 24, il sabato e la domenica dalle ore 12 alle 24).

Tanti truck con dell’eccellente cibo di strada accoglieranno i visitatori. Un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti, che non dimentica le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia.

In questa tappa sarà possibile gustare tra le molte specialità: gli arrosticini, gli hamburger di Scottona e di Angus, i club sandwich, i kurtos ungheresi, la cucina argentina, le bombette pugliesi, lo gnocco fritto, la paella, la cucina della Grecia, quel del Brasile e del Messico, la pasta mantecata, i fritti romani, il pesce fritto, i panini con il polpo, il pulled pork, le polpette di Porca Polpetta, il caciocavallo impiccato, il cibo venezuelano gluten free, la puccia Pontina, le fritture di Don Fritto.

Saranno anche presenti birrifici artigianali di eccellenza italiani, europei come quelli della Germania e di Praga, oltre a quelli internazionali. Nello stesso posto si potranno gustare prodotti di paesi diversi e posti lontani ed essere avvolti da tanti profumi e sapori.

La nuova edizione ripartirà in grande stile, forte del successo riscosso lo scorso anno. Il pubblico è accorso numeroso e con molto entusiasmo in ogni tappa per gustare le prelibatezze cucinate dai protagonisti di questo festival, gli chef su strada, che hanno difeso con caparbietà e orgoglio i loro Street Food.