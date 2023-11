Inverno al teatro Comunale di Medolla: una serata contro la violenza sulle donne

Il Teatro Comunale “W. Facchini” di Medolla, punto di riferimento per tutti gli appassionati di cinema della Bassa modenese, torna con un cartellone di dieci film per la nuova rassegna invernale, in programma da venerdì 17 novembre fino a domenica 17 dicembre. Per otto film l’inizio sarà alle ore 21, dalla proiezione inaugurale con “Il caftano blu”, fino a “L’imprevedibile viaggio di Harold Fry”, che chiuderà la rassegna esattamente un mese dopo. In mezzo un vero giro del mondo attraverso la settima arte, grazie a “L’ultima luna di settembre” (19 novembre), “Houria, la voce della libertà” (24 novembre), “Dogman” (26 novembre), “Anatomia di una caduta” (3 dicembre), “Foto di famiglia” (10 dicembre), “Mi fanno male i capelli” (15 dicembre). In programma anche due proiezioni per bambini e famiglie, entrambe la domenica con inizio alle ore 14.30: “Titina” (10 dicembre) e “Mary e lo spirito di mezzanotte” (17 dicembre), con ingresso ridotto a 5 euro per tutti. Ad alcune proiezioni saranno poi abbinati contenuti ed eventi speciali, come nel caso di “Houria”, venerdì 24 novembre, proiezione dedicata alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, in collaborazione con Biografilm Festival di Bologna, che vedrà per l’appuntamento medollese l’intervento di Anna Martinelli, presidente dell’associazione Donne in Centro, convenzionata con l’Unione Comuni Modenesi Area Nord per l’attività dello Sportello Donna.

Biglietto intero a 7 euro; ridotto a 5 euro dai 13 ai 18 anni, over 65 e accompagnatori di persone con disabilità; ridotto a 4,50 euro dai 3 ai 12 anni.