"Jingle jam!", in arrivo i laboratori musicali natalizi per bambini

E' arrivata l'occasione per partecipare a un evento che ti permetta di provare l'esperienza di Music Together senza l'impegno di un intero corso. JINGLE JAM! è un laboratorio di tre pomeriggi di un'ora ciascuno dove si alterneranno canzoni natalizie a brani del repertorio Music Together facendo diverse attività, da seduti con piccoli movimenti o utilizzo piccoli strumenti musicali / oggetti, a in piedi con movimenti a ritmo di musica.

Quando? Giovedì 7, 14, 21 dicembre ore 17.30. Dove? Via degli Inventori 3/A, Modena. Chi può partecipare? Famiglie con bambini dai 0 ai 5 anni. Sono ammessi due genitori / accompagnatori per ogni bambino. E' consigliato abbigliamento comodo per tutti con calzini antiscivolo Gli adulti non stanno a guardare ma partecipano attivamente alle attività! Possibilità di iscriversi a giornata singola o 2- 3 giornate a prezzo scontato!

Per informazioni, costi e iscrizioni: info@musictogetherwithelisa.com.