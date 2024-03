All'Hangar Rosso Tiepido in concerto il Kontraste Duo

Domenica 24 marzo alle 17 all’Hangar Rosso Tiepido a Modena (in via Emilia Est 1420/2) appuntamento con la rassegna "Concerti d’Oggi", organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena. Si esibirà il Kontraste Duo, formato dalla clarinettista Silvia Puggioni e dalla pianista Gledis Gjuzi: un duo di giovani musiciste costituitosi nel 2020 e già vincitore di concorsi internazionali come il Lugano International Music Competition, dove ha recentemente ottenuto il Primo Premio.

Il repertorio affrontato spazia dai grandi capolavori del periodo Romantico e del Novecento fino ad arrivare alla scena musicale attuale, attraverso un costante lavoro di studio e ricerca del linguaggio contemporaneo. Il concerto di domenica pomeriggio, intitolato "Voce alle donne", propone pagine di grande rilievo scritte da donne compositrici a partire dall'Ottocento (le francesi Clémence de Grandval e Lili Boulanger) fino ai giorni nostri (con le 3 Miniature della polacca Moszuma?ska-Nazar e i Due pezzi in forma di jazz di Francine Aubin).

Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: 3296336877; info@amicidellamusicamodena.it.