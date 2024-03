Venerdì 15 marzo, alle ore 17.30, si terrà un nuovo appuntamento del ciclo “Rinunciare al mondo. Forme di ascesi e di perfezionamento spirituale nelle tradizioni religiose”, ciclo realizzato con il contributo di BPER

L’incontro, dal titolo L’ascesi tra filosofia e religione. Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, sarà tenuto da Luca Mori, ricercatore di Storia della filosofia presso l’Università di Pisa.

La riflessione filosofica sulle pratiche ascetiche ha conosciuto un momento di particolare intensità nel corso del XIX secolo. La conferenza approfondirà, in particolare, il modo in cui Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche hanno ripensato la relazione tra filosofia e religione e definito uno specifico ideale ascetico.

L’appuntamento, ad ingresso libero fino esaurimento posti, si terrà presso la Sala Verde della Fondazione Collegio San Carlo, in via San Carlo 5 a Modena. Tutte le conferenze delle Fondazione San Carlo sono trasmesse in diretta streaming sul sito della Fondazione e sul canale YouTube.