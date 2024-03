Ultimo appuntamento della rassegna "La domenica non si va" a scuola del teatro Storchi

Domenica 24 marzo alle ore 16.30 al Teatro Storchi di Modena andrà in scena Caro Lupo, spettacolo di teatro d’ombre e teatro su nero, ultimo appuntamento della rassegna per famiglie La domenica non si va a scuola. Prodotta dalla compagnia milanese Drogheria Rebelot, la performance è ideata da Miriam Costamagna e Andrea Lopez Nunes, con la regia, la drammaturgia e la cura dell’animazione di Nadia Milani, ed è stata selezionata per il Progetto Cantiere promosso da Incanti-Rassegna Internazionale di Teatro di Figura di Torino e inserita nel programma dello storico festival francese Mondial des Theatres de Marionnettes 2023.

Dopo lo spettacolo Conad offrirà una merenda al giovane pubblico.

Gli appuntamenti de La domenica non si va a scuola del Teatro Storchi di Modena aderiscono a Sciroppo di teatro, il progetto di ATER Fondazione, in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura, al Welfare e Sanità della Regione Emilia-Romagna ed ERT / Teatro Nazionale, che porta i bambini e le famiglie a teatro con la “ricetta” del pediatra.

Caro Lupo narra la storia di Jolie, una bambina con una fervida immaginazione che ama le costellazioni, il suo inseparabile peluche Boh e le cose che fanno un po’ paura. Con i genitori, eccentrici e sempre affaccendati, si è da poco trasferita in una piccola casa in mezzo ad un grande bosco, in cui nota una presenza insolita. Quando il suo pupazzo Boh scompare, la bambina decide di partire alla sua ricerca, addentrandosi nell’ignoto, che l’affascina e la terrorizza al contempo. Nel bosco incontra i suoi abitanti e si imbatte in ombre scure, credendo ad un certo punto di essersi perduta per sempre; ma è proprio in quel momento che Nonno Nodo e Nonna Corteccia le regalano la chiave per affrontare la paura.

«Quando ero piccola – racconta la regista Nadia Milani – vivevo in una grande casa ai confini con un grande bosco. Ricordo perfettamente le emozioni che provavo verso di lui. Quel misto di paura e curiosità che mi coglievano ogni volta che ci entravo. Il sogno ricorrente di perdermi. […] Il linguaggio della fiaba diviene il nostro mezzo, il Lupo è l’archetipo che da sempre simboleggia il sentimento della paura. […] La drammaturgia trova inizio in una lettera che Jolie adulta scrive al Lupo, una lettera appassionata che ci porta nel vivo del racconto, dove le parole vengono accompagnate da immagini che vivono tra proiezioni in ombra e figure animate grazie alla tecnica dell’animazione su nero».

La fiaba accompagna così il giovane pubblico a incontrare il sentimento della paura, per scoprire insieme come affrontarlo e addomesticarlo: esso infatti «può farci vedere le cose con altri occhi, perché se abbiamo qualcuno accanto, le paure fanno un po’ meno paura e spesso, alla fine, quando si sono fatte piccole piccole, per le nostre paure proviamo un sentimento dolcissimo, quasi un sentimento d’amore».

Drogheria Rebelot nasce dall’incontro tra Miriam Costamagna, Andrea Lopez Nunes e Andrea Rizzo avvenuto all’interno dell’Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine. Dopo essersi diplomati nel 2015 ognuno ha portato avanti una ricerca in ambiti diversi: quello del teatro ragazzi, del teatro di figura e della danza contemporanea. Quando nel 2019 frequentano “Animateria”, corso di formazione per operatore esperto in tecniche e linguaggi del teatro di figura, Costamagna e Lopez Nunes. decidono di creare una propria compagnia, con un’attenzione particolare al teatro d’ombre e alla commistione di linguaggi, coinvolgendo quindi anche Rizzo. Oltre alla ricerca teatrale conducono una sperimentazione di Video di Figura in cui cercano di esaltare le potenzialità del teatro di figura e del linguaggio cinematografico insieme. Al momento hanno all'attivo due spettacoli: Caro Lupo (selezionato per Progetto Cantiere promosso dal Festival Incanti di Torino e inserito nel programma ufficiale del Festival Mondial des Theatres de Marionnettes 2023); e CartaSìa (progetto vincitore del bando “Portraits on Stage” 2021, finalista del Premio N Uovo Teatro 2021 e finalista del bando “Forever Young 2022” promosso dalla Corte Ospitale).

