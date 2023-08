"La palla al piede", il recital comico di Andrea Ferrari a Roccamalatina

Sabato 19 agosto alle ore 21 in P.zza Piemonte a Roccamalatina di Guiglia (MO) va in scena il recital comico La palla al piede scritto e interpretato da Andrea Ferrari. La palla al piede è un'espressione derivante da quando si legava una pesante palla di piombo o di ferro alle caviglie dei prigionieri per evitare che scappassero. Questa immagine, nel tempo, si è tradotta in un rallentamento, un ostacolo se non addirittura un blocco alle nostre decisioni, alla nostra libertà di agire. Avere una palla al piede o anche: essere una palla al piede.

Da qui parte l'analisi in chiave tipicamente umoristica che farà emergere elementi su cui riflettere. Analogie, metafore e similitudini che paragonano la vita a una palla che rotola, che viene calciata, lanciata o respinta come nello sport. La vita infatti è come il calcio: quando inizia hai voglia di correre, a 45 anni ti fermi per riflettere e prendere fiato, e a 90 non tutti ci arrivano in piedi e ti accorgi che ti hanno continuamente girato (passato con un assist) le palle. L'analisi poi continua attraverso il tempo: dal passato al futuro soffermandosi al presente che, forse, è l'unica palla al piede che riusciamo a percepire e a vivere.

Ma avere una palla al piede è sempre negativo? Una possibile risposta la prova a dare Andrea Ferrari sempre col sorriso e la tecnica di narrazione accompagnata dalla musica. L’evento è organizzato dal Comune di Guiglia. L'accesso alla piazza è libero e gratuito.