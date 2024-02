Escursioni. La via Vandelli verso passo Centocroci.. e il carnevale di Barigazzo

Un semplice itinerario coi piedi sull'antico tracciato della via Vandelli e gli occhi appagati da morbide luci e ampi panorami sul monte Cimone spruzzato di neve, in tutta la sua maestosità. Partiremo dal paese di Barigazzo per puntare al passo Centocroci, luogo carico di mistero e leggende e nel camminare saremo accompagnati da pratiche di Ecopsicologia e Mindfulness in cammino.

Verso le 14 rientreremo in paese, dopo un leggero pranzo al sacco, dove chi vorrà potrà fermarsi il pomeriggio per il caratteristico Carnevale di Barigazzo (www.gruppofolkbarigazzo.com) con i suoi cortei, balli, musiche e occasioni di convivialità.

Difficoltà:

circa 8 km e 150m di dislivello in salita e discesa. Brevi salite e discese, sentiero per lo più pianeggiante.

Equipaggiamento:

vestiti comodi e caldi a strati, berretto e guanti, scarponi da trekking possibilmente alti alla caviglia, bastoncini facoltativi, 1l d'acqua o tisana, pranzo al sacco.

Costo:

20 euro adulti, 10 euro bambini/ragazzi sotto i 18 anni

Prenotazioni:

ppssibilmente entro 48 ore prima tramite whattsapp al numero 3408628932, o tramite email all'indirizzo walkin.cm@gmail.com