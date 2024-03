Un pomeriggio con Persefone per scoprire la Primavera

L’attività è gratuita per i minori di 18 anni, per gli adulti accompagnatori è inclusa nel biglietto d’ingresso

Sabato 23 marzo dalle 16 appuntamento alla Galleria Estense di Modena con l'attività per bambini dai 4 agli 11 anni "Aria di Primavera!", un pomeriggio tra i colori e le forme della primavera. Si comincia con "Alla ricerca di Persefone": un percorso attraverso la Galleria per cercare i personaggi e gli scenari del mito all’interno delle opere d’arte (con replica alle 17.30). Poi, alle 17, si terrà "Persefone tra due mondi", una narrazione del mito di Persefone durante la quale i bambini potranno scoprire perché ogni anno torna la Primavera e perché finisce attraverso l’avventura di Persefone, il suo viaggio sotto e sopra la terra. E se i personaggi fossero finiti nei quadri della Galleria Estense?

Dalle 15 alle 19 sarà a disposizione dei bambini il materiale per creare la propria raffigurazione dei due mondi, sopra e sotto terra, e dei personaggi che li abitano.

E’ possibile partecipare a una o a più attività. L’attività di ricerca delle figure nelle opere della Galleria si svolgerà due volte, alle 16 e alle 17.30. Per informazioni e prenotazioni scrivere a federica.muzzarelli@cultura.gov.it (è consigliata la prenotazione entro le 13 di venerdì 22 marzo).

L’attività è gratuita per i minori di 18 anni, per gli adulti accompagnatori è inclusa nel biglietto d’ingresso: 8 € intero, 6 € soci Coop, 7 €soci FAI, 2 € giovani 18-25, gratuito per insegnanti.