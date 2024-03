Alle Salse di Nirano si costruiscono 'bombe di semi'

Domenica 24 marzo alle 16 nella riserva naturale delle Salse di Nirano (appuntamento all'Ecomuseo Cà Rossa) si terrà il laboratorio scientifico naturalistico per bambine e bambini dai 5 agli 11 anni "Ci vuole un fiore".

L'attività è pensata per far scoprire ai piccoli protagonisti del pomeriggio l’importanza dei fiori in ambiente urbano. Per l'occasione si costruiranno delle bombe di semi da lanciare vicino alle nostre case per favorire l’importante biodiversità urbana.