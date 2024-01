"Le bancarelle" car boot a San Cesario, nuova vita alle cose

Questa Domenica 28 Gennaio a San Cesario sul Panaro, presso il Centro Sportivo Comunale "Cremonini" in Via Ghiarelle 324 tornano "LE BANCARELLE" nella versione CAR BOOT, dalle 9 alle 13.

Direttamente dal bagagliaio della propria auto troverai gli Scoiattoli di Little Market che porteranno tutto quello che non usano più e che può servire ad altri.

Dare Nuova Vita alle Cose attraverso questo evento è un opportunità importante per tutta la cittadinanza. Piuttosto che buttare cose belle, funzionanti e funzionali, puoi risparmiare e portarti a casa cose utili, aiutare il pianeta evitando sprechi, passare una bella giornata e fare nuove amicizie.

Si trova di tutto perchè a partecipare sono privati cittadini:

articoli per la casa,

piccolo arredo

oggetti da collezione

giochi

abiti, scarpe ed accessori

libri, dischi, dvd

lampade, attrezzi, ecc

"LE BANCARELLE" è l'evento che Little Market organizza ogni domenica in un Comune diverso tra Modena e Provincia, con l'obiettivo di: rimettere in circolo valore. Vale la pena farci un salto con tutta la famiglia: carrozzine e cani al guinzaglio compresi. Porta una Shopping Bag per i tuoi acquisti e delle monetine. Se vuoi un caffè il Bar del Centro Sportivo è aperto. Ampio parcheggio



Chiunque può partecipare previa iscrizione. Basta andare sul sito www.littlemarket.it per capire come si fa a diventare uno Scoiattolo!