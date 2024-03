"Le bancarelle", torna il mercatino nel parcheggio de La Rotonda

Come si può essere Sostenibili nel proprio Piccolo? Il progetto Little Market ha creato "Le Bancarelle", un evento che si ripete ogni domenica in un Comune di Modena e Provincia che coinvolge la Cittadinanza.

Domenica 3 Marzo sarà a Modena nelle corsie del parcheggio del Centro Commerciale La Rotonda di Modena in Strada Morane 500. L'evento dedicato al riuso dura solo mezza giornata dalle 9 alle 13 e salta in caso di maltempo.

Le Bancarelle è un evento fatto da privati cittadini, che rimettono in circolo quello che non usano più per dargli nuova vita. L'obiettivo è allungare il ciclo di vita dei prodotti, ridurne lo smaltimento e supportare l'economia circolare della nostra comunità.

Chi vende non butta e chi compra risparmia fino al 99% del valore economico dell'oggetto. Non un semplice mercatino del riuso, quindi, ma un vero e proprio progetto di cittadinanza attiva a supporto della Sostenibilità. Il progetto Little Market è inclusivo e accoglie chiunque creda che "nel proprio piccolo, si possono fare grandi cose".

Per partecipare come Bancarella visita il sito www.littlemarket.it. Per tutte le informazioni segui lo Scoiattolo Little Market su Facebook e Instagram.