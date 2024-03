Alla Madonnina appuntamentocon il poeta Fabio De Santis e il suo libro "Osso"

Giovedì 28 marzo 2024 alle 21 presso il Punto Lettura Madonnina (Modena, via Amundsen, 78) sarà presentato il libro "Osso" del poeta Fabio De Santis. L'opera è stata pubblicata nel 2020 (Edizioni Campanotto) e si distingue per la sua profondità e la sua capacità di esplorare i confini dell'animo umano attraverso la poesia.

L'evento sarà un'occasione unica per immergersi nelle parole incisive e suggestive di De Santis, grazie alla lettura delle sue poesie da parte dell'attrice e drammaturga Damiana Guerra. La poesia, sempre testimone degli alti e bassi del mondo, si presenta in "Osso" come una calata astrale, celebrando un amore dominante di cui l'autore si fa interprete e testimone. Con una riduzione all'essenziale, la poesia di De Santis si confronta con le questioni ultime della vita e della poesia stessa, mettendo a nudo il poeta e il linguaggio di fronte al mondo.



All’evento sarà presente l'autore per condividere con il pubblico i suoi pensieri e le sue riflessioni sulle tematiche affrontate nelle sue poesie.