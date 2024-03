I due cuori di Eleonora Duse nel libro "Divina" di Patrizia Tamà

Alla libreria Feltrinelli di Modena venerdì 22 marzo alle 18 si terrà la presentazione del libro "Divina. I due cuori di Eleonora Duse" di Patrizia Tamà, pubblicato da Rizzoli. A presentarla il giornalista e scrittore Carlo Gregori.

Nel centenario della morte di Eleonora Duse, avvenuta il 21 aprile 1924, questo romanzo storico narra la tormentosa relazione della Duse con il Vate e quella, mai raccontata, con la poetessa Cordula Poletti. Ed è arrivato in libreria il 12 marzo, nel giorno della nascita di Gabriele D'Annunzio nel 1863. Quella di Eleonora Duse è una storia che parla di un amore che non conosce generi e confini e che colpisce per la sua modernità.

Giornalista e scrittrice, Patrizia Tamarozzi, in arte Patrizia Tamà, vincitrice nel 2004 del Premio Maria Grazia Cutuli, ci porta nel 1902, quando alla stazione di Ravenna arrivano Eleonora Duse e Gabriele D'Annunzio, in città per assistere al Tristano e Isotta di Wagner. Ad attendere la coppia più chiacchierata d'Europa ci sono schiere di ammiratori e giornalisti a caccia di scoop. Nessuno lo sa, ma la relazione tra la Divina e il Vate e? gia? in crisi. Ed e? proprio in quel momento che nella vita dell'attrice si fa strada una donna, Cordula Poletti.

Camicia bianca e cravattino, i capelli tirati all'indietro per sembrare corti, la giovane poetessa e? una visione perturbante: ha sedici anni, negli occhi la determinazione di chi si e? gia? guadagnata il nome di "fanciulla maschia" e senza preamboli s'inginocchia davanti alla Duse porgendole un fascio di rose. Non si vedranno per otto anni, quando tra le due esplodera? una passione che fara? scandalo. Un amore mai raccontato, diverso da quello sensuale e ossessivo di Eleonora per Gabriele. "Le donne delle mie commedie mi sono talmente entrate nel cuore e nella testa che mentre m'ingegno di farle capire a quelli che m'ascoltano, sono esse che hanno finito per confortare me" affermava Eleonora Duse.

Patrizia Tama?, che insegna letteratura e storia in un istituto d'istruzione superiore a Milano ed è autrice fra l'altro de 'La profezia di Michelangelo', svela il cuore della prima vera diva e icona del XXI secolo, raccontandoci le sue due passioni piu? travolgenti, in cui amore e odio sono cuciti a doppio filo con l'arte. Sullo sfondo, l'Italia e l'Europa della Belle E?poque, da Venezia a Berlino, e l'eccentrica comunita? di intellettuali e artisti che attornia la Divina.