Adolescenza e identità, se ne parla con Sumaya Abdel Qader e il suo 'In cerca di me'

Un viaggio tra i sogni, le sfide e le paure di una giovane italiana musulmana, Fairùz, che vive a Milano con la sua famiglia e che è sta scoprendo la sua identità, è al centro del libro 'In cerca di me' (edito da Mondadori) della scrittrice e attivista Sumaya Abdel Qader, che sarà a Modena venerdì 1 marzo, alle 21, per presentarlo alla Casa delle Culture (via Wiligelmo 80).

Sumaya Abdel Qader è attivista per i diritti delle donne e dei figli di immigrati, è stata consulente per la sceneggiatura della quarta e quinta stagione della serie tv cult Skam Italia e nel 2019 ha pubblicato, sempre con Mondadori, il romanzo 'Quello che abbiamo in testa'. Questo è il suo primo libro per ragazzi e racconta la storia di Fairùz, la cui testa è piena di domande tipiche di ogni tredicenne, ma anche quelle di una giovane musulmana che vive insieme alla sua famiglia in un quartiere multiculturale di Milano. Un tema assegnato dalla prof di italiano le porta tutte a galla: chi sono io? Che cosa fa di me una ragazza italiana e che cosa una ragazza di origini arabe? Perché non posso essere entrambe le cose? Perché le persone ci danno delle etichette invece di provare a conoscerci? Quando un'associazione culturale propone ai ragazzi del quartiere di fare gruppo e realizzare insieme un murales, non tutti reagiscono allo stesso modo, perché non tutti hanno ancora capito che la diversità è una ricchezza, e ad alcuni, come alla banda di Mario - il bullo che sembra capace di interagire con gli altri solo attraverso commenti razzisti - la diversità fa molta paura.

La scrittrice è ospite della rassegna Je Suis Razza Umana, che per questa edizione ha scelto come tema 'Venti di guerra e popolazioni resistenti', a cura di Arci Modena, Casa delle Culture di Modena, in collaborazione con l’Officina Progetto Windsor e con il patrocinio del Comune di Modena. La rassegna, partita dopo gli attentati di Parigi del 2015, sceglie di affrontare ogni anno un tema di grande attualità cercando di offrire una lettura a più punti di vista, con relatrici e relatori che abbiano formazione e origini culturali diverse. Durante la serata sarà possibile acquistare il libro al bookshop temporaneo a cura di Ubik Modena.