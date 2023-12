Luce e tramonto all'Oasi del Torrazzuolo con Walk-In

Martedì 26 dicembre, Walk-In organizza un'escursione all'Oasi del Torrazzuolo. Ritrovo ore 13.45 presso il parcheggio di Via Due Torrioni, Nonantola. Rientro previsto per le ore 17.30.

Dopo il Natale, ci prendiamo un pomeriggio, insieme, per fare due passi fuori città e tornare in Natura, là dove tutto... inizia e termina!

Tra aria e acqua, luci e ombre, tra profumi campestri e richiami d'uccelli, attraverseremo con passo leggero l'Oasi del Torrazzuolo e il Bosco della Partecipanza - il più ampio del modenese - e ci avvicineremo silenziosamente ai capanni d'osservazione da cui guardare.. la vita. Rientreremo poi con le luci del tramonto, giusto in tempo per sperimentare la magia del bosco al calar della sera e per un brindisi con scambio di auguri in notturna! Durante la passeggiata saremo accompagnati da brevi pratiche di Ecopsicologia e assaggi di meditazione in natura.

Difficoltà: 5km in piano. Equipaggiamento: scarpe da trekking o da ginnastica impermeabili, abbigliamento comodo e caldo a strati, berretto e guanti, giacca impermeabile, merenda, 1l acqua/tisana, torcia possibilmente frontale. Conduce: Cristina Mori - psicologa, istruttrice Mindfulness, guida ambientale escursionistica. Costo: 15 euro adulti, 10 euro bambini/ragazzi fino a 18 anni.

Prenotazione obbligatoria possibilmente entro 48 ore prima. Per info e prenotazioni: 3408628932, walkin.cm@gmail.com.