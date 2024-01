"Luci d'inverno nei borghi di Verica", Walk In a Pavullo il 21 gennaio

Un percorso ad anello appena fuori Pavullo, tra borghi fortificati, punti panoramici, crinali innevati in lontananza, boschi in riposo e luci invernali che ci trasmettono il proprio messaggio. Dall’altura di Semese fino a toccare la quiete e il raccoglimento della riserva di Sassoguidano, passando per borghi medievali e carrarecce di campagna. Giocose pratiche di Ecopsicologia e brevi assaggi di meditazione ci accompagneranno durante il cammino. Il ritrovo è alle ore 9.30 presso l'oratorio di Verica (possibilità di parcheggi gratuiti in loco), mente il rientro è previsto entro le 14.30.



Difficoltà: 8 km circa, 300m dislivello in salita e discesa. Equipaggiamento necessario: scarpe da trekking possibilmente alte alla caviglia, abbigliamento comodo a strati, felpa/pile caldi, berretto e guanti, snack energetici, 1l acqua o tisana, giacca impermeabile, bastoncini da trekking consigliati. La prenotazione è obbligatoria possibilmente entro 48 h prima, telefonando o scrivendo un Whatsapp a Cristina (psicologa e guida GAE) al 3408628932. Costi: 20 euro adulti, 10 euro bambini/ragazzi fino ai 18 anni.