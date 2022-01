"Maggio '43", lo spettacolo di Davide Enia arriva al Teatro Troisi di Nonantola

Sabato 29 gennaio alle ore 21.00 sale sul palco del Teatro Troisi di Nonantola Davide Enia con lo spettacolo “Maggio ‘43”, per il quale ha ottenuto il Premio Le Maschere del Teatro 2021 come “miglior autore di novità italiana”. L’autore-attore accompagnato dalla musica di Giulio Barocchieri, racconta il 1943, anno tragico per Palermo e la sua gente, colpita dai bombardamenti che distrussero la città prima dello sbarco degli Alleati. La violenza di quel bombardamento provocò, in meno di venti minuti, la distruzione di gran parte del centro storico di Palermo e più di 1.500 vittime.

Il lavoro trae linfa da una serie di interviste a persone che subirono quei giorni del maggio ‘43, e ne uscirono miracolosamente illese. Dalla loro narrazione e dai frammenti di memoria raccolti nasce l’elaborazione drammaturgica, che scompone, intreccia e rielabora queste testimonianze, per poi incastonarle in un’unica storia, quella di Gioacchino, dodicenne testimone di quell’orrore.

Erano tempi cupi, in cui era necessario ingegnarsi per riuscire a sopravvivere. Erano tempi atroci, in cui la morte cadeva inattesa dall’alto o dal basso dei mercati neri, che stritolavano con prezzi schizzati alle stelle. Erano tempi malati e bugiardi, tempi cinici e bari, tempi bui che somigliano tragicamente ai nostri.

Questo nuovo allestimento di maggio ’43 ha debuttato nel 2020 al Piccolo Teatro di Milano co-prodotto da Fondazione Sipario Toscana e Accademia Perduta/Romagna Teatri, e nel 2021 si è aggiudicato il Premio Le Maschere del Teatro come “migliore autore di novità italiana”.

Davide Enia (Palermo 1974) è attore, regista, romanziere tra i grandi narratori della nostra memoria e storia collettiva e autore teatrale pluripremiato. Tra i tanti premi ricevuti: Premio Hystrio, Premio Ubu, Premio Tondelli e Premio Speciale della Giuria al Premio Riccione.

Giulio Barocchieri è un musicista palermitano, diplomato in chitarra Pop Fusion. Dal 2003 al 2006 è stato il chitarrista dei Beati Paoli, dal 2004 ad oggi e in tournée con Davide Enia per il quale ha composto le musiche di tutti gli spettacoli.

Dal 21 gennaio è disponibile il webinar con Davide Enia sulla pagina Facebook del Troisi e di ATER, sul canale Youtube di ATER e sulla piattaforma www.teatrinellarete.it. Incontro nell’ambito de “I Raccontatori di storie”: un ciclo di incontri online sulla storia del teatro di narrazione italiano, condotti da Nella Califano.

