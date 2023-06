Magreta in Festa, dieci giorni di musica e buon cibo

Torna l'attesissimo appuntamento con il Magreta in Festa, "MIF" per gli amici, che si terrà quest'anno dal 7 all'11 e dal 14 al 18 giugno in via Fossa 61, a Magreta di Formigine.

Dieci giorni di musica live e buon cibo, in una location inaugurata l'anno scorso, immersa nella campagna. Durante tutte le serate, sarà possibile cenare al ristorante MIF, con i piatti tipici della tradizione, oppure gustare sfiziosità e ottimi drink al Jungle Bar, sempre in compagnia di tribute band e dj set.

Il programma completo della manifestazione è consultabile al seguente link.