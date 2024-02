A Maranello lo spettacolo sul confine tra teatro e tecnica circense

Indirizzo non disponibile

Sul palco dell’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello (MO) è di scena il circo contemporaneo: giovedì prossimo 29 febbraio arriva infatti lo spettacolo “Spaghetti” della Compagnia Materiaviva nell’ambito della Stagione teatrale 2023/2024 curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Inizio alle 21, biglietto intero 18 euro, ridotto 16 euro.

Lo ‘spettacolo di circo contemporaneo sulle migrazioni di inizio secolo’ – questo il sottotitolo di “Spaghetti” – è diretto da Roberta Castelluzzo, aiuto regia di Linda Di Pietro; fonica e luci sono di Giovanni Modonesi, i costumi di Nide Russo, la scenografia di Lisa di Cerruti. Una produzione Compagnia Materiaviva.

Siamo intorno al 1920, sono gli anni delle importanti migrazioni degli italiani oltreoceano. Valigie piene di storie, di speranze, di ricordi, di malinconia e… di pasta. Gli spaghetti saranno di nuovo sulla tavola, senza sapere se ci sarà una casa, senza sapere quale sarà il futuro, ma quel rito, quell’odore, quel sapere, tutto ciò darà di nuovo forma alla storia familiare, accompagnerà i ricordi e cullerà il sogno di ricominciare.

“Siamo partiti dall’immagine della valigia piena di pasta, di con serve, di salumi, e da lì vogliamo raccontare storie tanto vere quanto simboliche, storie di un’immigrazione che, nel tempo, si ripete, identica, con altri nomi, altri tragitti, ma straordinariamente sempre uguale.”- annota Roberta Castelluzzo. Sono storie di viaggio, sono storie di gente che si sposta per mare e condivide preoccupazioni, speranza, nausee, euforia, paura e, in questo caso, spaghetti.

Uno spettacolo in cui il linguaggio del circo teatro, così fortemente evocativo e sanguigno, sarà accompagnato da parti di racconto orale, in un continuo viaggio tra emozioni diverse, tra piani differenti e differenti punti di vista. Trapezio, tessuto aereo, acrobatica, corda, palo cinese, verticalismo e manipolazione di oggetti saranno alcune delle tecniche circensi che daranno un respiro fisico e acrobatico di straordinario coinvolgimento. Le più celebri e popolari musiche dell’inizio del Novecento, canticchiate nei porti o le grandi ballate con violino, accompagneranno i movimenti coreografici in aria e a terra, con un continuo contrappunto tra emozioni diverse e ritmi diversi.

Info biglietti e abbonamenti

Biglietto intero 18 euro, ridotto 16 euro. Orari di biglietteria, Mercoledì dalle 10 alle 12.30, negli orari di programmazione del cinema, il giorno dello spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio dello stesso, online sul circuito Vivaticket

Le prenotazioni si possono effettuare scrivendo una e-mail all’indirizzo auditoriumferrari@gmail.com oppure telefonando al numero 0536/943010 negli orari di apertura della biglietteria. I biglietti prenotati dovranno essere tassativamente ritirati entro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione.