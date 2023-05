Marco Bellocchio e il cast al Cinema Raffaello per la proiezione di "Rapito"

Questa sera, 31 maggio, incontro con il regista Marco Bellocchio e parte del cast in occasione dell’uscita del film, Rapito, presentato a Cannes. Al cinema Raffaello di Modena previsto un saluto in sala e un momento di confronto con il pubblico al termine della proiezione delle 21.15.

In sala saranno presenti anche, Barbara Ronchi, Fausto Russo Alesi e Enea Sala, bambino di soli 8 anni di San Damaso che ha conquistato tutti con l’interpretazione del piccolo Edgardo Mortara protagonista del film.

I collegamenti con la città non finiscono qui, alcune scene sono infatti state girate all’interno della barocca chiesa di S. Barnaba, in via Carteria a Modena.



Nel 1858, nel quartiere ebraico di Bologna, i soldati del Papa irrompono nella casa della famiglia Mortara. Per ordine del cardinale, sono andati a prendere Edgardo, il loro figlio di sette anni. Secondo le dichiarazioni di una domestica, ritenuto in punto di morte, a sei mesi, il bambino era stato segretamente battezzato. La legge papale è inappellabile: deve ricevere un’educazione cattolica. I genitori di Edgardo, sconvolti, faranno di tutto per riavere il figlio. Sostenuta dall’opinione pubblica e dalla comunità ebraica internazionale, la battaglia dei Mortara assume presto una dimensione politica. Ma il Papa non accetta di restituire il bambino. Mentre Edgardo cresce nella fede cattolica, il potere temporale della Chiesa volge al tramonto e le truppe sabaude conquistano Roma.