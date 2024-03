Clima, una serata con Marco Cervino per scoprire le alternative possibili

Mercoledì 13 marzo alle 21 alle Officine Culturali di Nonantola è in programma l'incontro “Da climalteranti a climamitiganti”: l’esperto Marco Cervino (ISAC/CNR) presenta un lavoro di ricerca curato assieme a volontari, Comune di Nonantola e CNR, per approfondire la conoscenza della situazione sul nostro territorio e provare ad immaginare delle alternative possibili all'attuale sistema di consumi di energia e risorse naturali. Una serata per conoscere, approfondire e condividere. Come già accaduto l'anno scorso, nel corso della serata è prevista una esposizione, la discussione su diversi tavoli tematici e la restituzione finale.

Un percorso che di fatto anticipa la notizia che arriva dalla Comunità Europea, quando il 15 marzo a Bruxelles si svolgerà la conferenza “Tradurre il green deal dell’Europa nell’azione locale”. La dichiarazione dei leader locali e regionali europei recita: "Noi, leader locali e regionali europei, riaffermiamo il nostro impegno per raggiungere l’obiettivo del Green Deal europeo nei nostri territori, agevolando al meglio la partecipazione possibile dei nostri cittadini, delle imprese e delle comunità locali".

L’evento è organizzato in collaborazione con Legambiente Nonantola, Partecipanza agraria Nonantola e ISAC/CNR. L'ingresso è libero, è gradita la prenotazione. Per informazioni scrivere a biblioteca@comune.nonantola.mo.it oppure contattare il numero 059 549700.